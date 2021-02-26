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26.02.2021 22:24
Рубрика: Власть

Аксенов рассказал об имуществе супруги Зеленского в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский борется с российской "оккупацией" полуострова только на словах. На деле же супруга президента владеет имуществом в российской республике и даже своевременно платит за нее коммунальные платежи. Также в Крыму найдут и опубликуют данные обо всем имуществе, которым нынешние украинские руководители владеют на полуострове.

Фото: iStock
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- Квартира оформлена на супругу Зеленского, как положено, и она является плательщиком коммунальных платежей. Долгов нет, - уточнил Аксенов в интервью телеканалу "Россия-24". - Значит, оккупантам он платит активно и спокойно. Никаких проблем, и ничего не смущает. Видимо, держит на случай, если политическое убежище придется просить у нас.

Также Аксенов отметил, что граждане Украины регулярно приезжают отдыхать в Крым и видят уважительное отношение к себе.

- Зеленскому же остается только свистеть вслед уходящему поезду, а лучше б он разобрался, кто еще из его соратников имеет недвижимость на территории Республики Крым - опосредованно оформленную, - посоветовал Аксенов. - Я такую цель не ставил, но постараемся с коллегами найти всех этих деятелей, которые рассказывают сказки о своей борьбе с "оккупацией" - как они на самом деле имеют здесь недвижимость, платят налоги. И никого они не санкционировали в этой ситуации, как Меведчука, хотя надо бы. И никто не спрашивает сегодняшних руководителей Украины о том, как они разворовывали Крым, землю, как получали здесь имущество, высасывали все соки из республики.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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По мнению Аксенова, сегодняшним заявлением о Крыме как "вырванном сердце" Украины, Зеленский решил всего лишь угодить Джо Байдену в годовщину столкновений у здания Верховного совета Крыма 26 февраля 2014 года. Но динамика развития полуострова говорит о верно выбранном крымчанами пути.

- На самом деле, если смотреть по делам, по результатам, то бюджет Крыма в 2012 году эквивалентно рублям был 19 миллиардов рублей, а бюджет 2020 года - 209 миллиардов. Мы на Родине, вернулись навсегда, и никакой Зеленский нас никуда не вернет. И даже со всеми нашими сложностями - поверьте, мы и живем гораздо лучше, и чувствуем, что нам относятся с уважанием, и мы на Родине можем развивать свою культуру и традиции.

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