Путин: Палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности РФ

Обострившийся палестино-израильский конфликт напрямую касается вопросов безопасности России. Об этом на совещании с членами Совбеза РФ заявил президент Владимир Путин.

Глава государства предложил участникам высказаться о сложившейся ситуации на Ближнем Востоке.

- Это происходит в непосредственной близости от наших границ, - подчеркнул президент.

Палестино-израильский конфликт достиг кульминации, и общая задача сейчас - не поддержать какую-либо из сторон, а срочно задействовать международные механизмы, ранее высказывал свою точку зрения сенатор Константин Косачев. Важно любой ценой остановить эскалацию боевых действий, подчеркнул он.