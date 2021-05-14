Платоновскую премию 2021 года получит композитор Леонид Десятников

Награду известному музыканту вручат в Воронеже в рамках XI международного Платоновского фестиваля. Основные его события в 2021 году пройдут с 3 по 20 июня.

Платоновская премия - один миллион рублей - присуждается российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культуру РФ, за создание выдающихся произведений и новаторское развитие гуманистических традиций.

Помимо денежного сертификата, лауреат получает памятный нагрудный знак и диплом.

В 2021 году экспертный совет рассматривал четыре кандидатуры. Выбрали композитора Леонида Десятникова. Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии, он ранее был участником Платоновского фестиваля.

Ранее лауреатами становились, в частности, режиссеры Лев Додин и Александр Сокуров, пианист и дирижер Михаил Плетнев, писатели Андрей Битов и Алексей Иванов, актриса Алла Демидова и театральный художник Эдуард Кочергин.

Подробнее о Платоновском фестивале - на его сайте и в сюжете "РГ".