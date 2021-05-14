Собянин: Около 1,3 миллиона москвичей привились от коронавируса

Прививку от коронавирусной инфекции сделали около 1,3 миллиона москвичей за пять месяцев, что идет вакцинация. Об этом сообщает телеканал "Россия 1" со ссылкой на интервью мэра столицы Сергея Собянина.

Во время беседы с телеканалом градоначальник еще раз призвал москвичей, не сделавших прививку, прийти в пункты вакцинации. Они сейчас открыты, напомнил Собянин, в поликлиниках, торговых центрах и даже парках.

По словам мэра, ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но заболеваемость все равно остается на довольно высоком уровне, в связи с чем необходимо беречь свое здоровье и соблюдать меры безопасности.