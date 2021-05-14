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14.05.2021 15:34
Рубрика: Власть

Собянин: Около 1,3 миллиона москвичей привились от коронавируса

Текст: Александр Мелешенко

Прививку от коронавирусной инфекции сделали около 1,3 миллиона москвичей за пять месяцев, что идет вакцинация. Об этом сообщает телеканал "Россия 1" со ссылкой на интервью мэра столицы Сергея Собянина.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Во время беседы с телеканалом градоначальник еще раз призвал москвичей, не сделавших прививку, прийти в пункты вакцинации. Они сейчас открыты, напомнил Собянин, в поликлиниках, торговых центрах и даже парках.

По словам мэра, ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но заболеваемость все равно остается на довольно высоком уровне, в связи с чем необходимо беречь свое здоровье и соблюдать меры безопасности.

В регионах Власть Работа власти Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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