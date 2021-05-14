За неделю цены на бензин в России выросли на копейку

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 4 по 11 мая выросли на 1 копейку до 47,69 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 2 копейки до 49,55 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 1 копейку до 45,01 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 2 копейки - 48,62 рубля за литр, цена марки АИ-98 не изменилась- 55,26 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 24 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Белгороде - на 0,3%. Снижение цен на бензин зафиксировано в пяти центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Симферополе - на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,29 до 45,80 рубля, марки АИ-95 - от 48,60 до 51,99 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 58,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 43,60 до 45,59 рубля, марки АИ-95 - от 47,20 до 49,98 рубля, марки АИ-98 - от 55,40 до 57,66 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 3,9%, бензин марки АИ-95 на 3,4%, марка АИ-98 - на 3,3%, а дизельное топливо повысилось в цене на 1,9%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 3 по 9 мая выросло на 3,2%, а выпуск дизельного топлива - на 1,7%.