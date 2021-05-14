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14.05.2021 20:48
Рубрика: Власть

Володин зарегистрирован на предварительное голосование "Единой России"

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрирован в качестве участника предварительного голосования "Единой России" в Саратовской области, что позволит ему выдвинуться от партии в Госдуму следующего созыва. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на региональное отделение партии.

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Ранее Володин заявил, что подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов партии "Единая Россия" на думских выборах.

Спикер уточнил, что будет участвовать в предварительном голосовании "в родной для себя Саратовской области" - по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163 и общеобластному округу Саратовской области. Он объяснил свое решение желанием "лучше понимать проблемы людей".

По данным пресс-службы реготделения, 14 мая завершился прием документов на праймериз "Единой России". "Принято решение о регистрации Володина в качестве участника предварительного голосования", - подтвердили там.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Единый день голосования-2021

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