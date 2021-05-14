Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней нижегородской школьницы

Сотрудники следственного комитета и полиции по Нижегородской области установили и задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы, чье тело было найдено в поселке Большое Козино. Об этом сообщает пресс-служба областного СК РФ.

Напомним, девочка пропала 13 мая - она не вернулась домой после школы. После получения сигнала о пропаже начались ее поиски. К вечеру того же дня ее тело было обнаружено в лесополосе недалеко от населенного пункта.

На место выехали следователи-криминалисты СК и оперативники МВД. В ходе расследования по "горячим следам", в котором активную помощь правоохранителям оказали жители региона и самого поселка, был установлен и задержан 49-летний мужчина. Как уточнили в региональном МВД, информация с приметами подозреваемого была разослана по подразделениям полиции области. Один из сотрудников ОВД, увидев ориентировку, узнал в нем жителя области, который был ранее неоднократно судим и состоял на учете.

Как считают в следствии, 13 мая подозреваемый из города Заволжье прибыл в поселок на электричке. Двигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую девочку. Проследив за ней до лесополосы, он напал на школьницу, совершил "преступление против ее половой неприкосновенности", после чего убил ее ножом и скрылся.

Сейчас по месту жительства задержанного ведется обыск, его допрашивают. В ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте.