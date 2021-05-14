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14.05.2021 07:34
Рубрика: Общество

Кардиолог предупредила о первом признаке будущего инфаркта

Текст: Оксана Грибанова

Одной из главных причин инфарктов и инсультов является атеросклероз, возникновение которого провоцирует повышенный холестерин, предупреждают медики.

По словам кардиолога, руководителя центра атеросклероза и нарушений липидного обмена НМИЦ имени Алмазова Асият Алиевой, есть масса теорий развития атеросклероза, и главную специалисты пока не могут выделить. Но в любом случае это связано с уровнем холестерина.

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"Без повышенного уровня холестерина в крови атеросклероз абсолютно точно не разовьется", - отметила кардиолог.

Врач также развеяла ряд мифов о холестерине. Один из них заключается в том, что высокий уровень холестерина не передается по наследству. "При плохой наследственности высокий холестерин выявляют даже у новорожденных", - предупредила Асият Алиева.

А с учетом того, что высокий уровень холестерина может передаваться по наследству, будет ошибкой полагать, что до 40 лет анализ на холестерин можно не делать, передает "Доктор Питер".

"Делать липидограмму (анализ крови на холестерин и его различные фракции) имеет смысл в любом возрасте", - отметила доктор.

Ранее ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова предупредила, что тем, кто заботится о своем уровне холестерина, не стоит отказываться от мяса в пользу субпродуктов (сердце, мозги, почки и так далее), так как последние занимают лидирующие позиции по содержанию холестерина.

Наука Общество Здоровье СФО

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