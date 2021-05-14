Кинолента СУЭК получила высокую оценку гостей на премьерном показе

На площадке Центра документального кино г. Москвы в формате паблик-ток состоялся премьерный показ документального фильма "Пробуждение". Кинолента посвящена реабилитации детей с ограниченными возможностями с помощью программы "Лига Мечты" при поддержке Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко. Руководители авторской группы проекта: Константин Кузнецов (режиссер, VOzDUHFILM) и Петр Пинтусов (продюсер, СУЭК).

Участниками и спикерами мероприятия стали Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Оксана Пушкина; телеведущая, общественный деятель, президент и руководитель АНО "АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ", занимающейся творческим развитием детей и подростков, Член Высшего совета партии "Единая Россия" Арина Шарапова; актриса театра, кино и телевидения Алена Чехова; Заслуженный артист Российской Федерации, продюсер, актер театра и кино Анатолий Белый; актриса кино и Театра им. Вл. Маяковского Дарья Повереннова; актриса театра и кино Кристина Бабушкина; музыкант, актер театра и кино, автор-исполнитель, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, а также представители Федерации волейбола России.

На премьере присутствовали руководитель программы комплексной реабилитации личности "Лига мечты" Наталья Белоголовцева, руководитель студии VOzDUHFILM Константин Кузнецов, исполнительный директор Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Марьяна Лисовая, а также родители и дети, снявшиеся в киноленте и участвующие в программе реабилитации и социализации "Лига Мечты".

Съемки фильма проходили в Таштаголе, Мурманске, Красноярске - городах, где при поддержке СУЭК и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" реализуется программа уникальных курсов реабилитации для детей с ОВЗ с помощью горнолыжного спорта "Лига мечты". Фильм рассказывает три истории пробуждения, побед над диагнозами, собственными страхами и предрассудками общества. Подобно природе и животным удивительных уголков России - заповедник "Кузнецкий Алатау" (Кузбасс), национальный парк "Столбы" (Красноярский край), птичьи базары Териберки (Мурманская область) - герои фильма выходят из "зимней скованности", обретая веру в свои силы, безграничные способности и светлое будущее.

После просмотра картины Оксана Пушкина подчеркнула важность и своевременность реализации подобных проектов помощи детям, а также публичного тиражирования опыта "Лиги Мечты" путем создания документального кино: "Сегодня мы воспринимаем этих людей как полноценных членов нашего общества. Это как раз-таки люди с неограниченными возможностями. Прекрасная, чудесная работа, и выходя из этого зала мы еще долго будем додумывать и разбирать все, что было показано в фильме".

Константин Кузнецов, режиссер фильма "Пробуждение" рассказал о том, как родилась сама идея сценария, в каком ключе проходили съемки, и почему именно эта тема была выбрана: "Дело в том, что я прекрасно знаю семьи, где есть дети с подобным тяжелыми заболеваниями, прекрасно знаю детские дома. Поэтому для меня это все было очень просто в плане понимания сути проблемы. Эти семье совершенно другие для нас с точки зрения энергетики, в них чувствуется яркая, светлая, праведная мощь".

"Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" уже много лет является партнером АНО "Программа комплексной реабилитации личности "Лига Мечты/Лыжи Мечты". Для развития программы в регионах присутствия СУЭК Фонд приобретает необходимое для реабилитации детей оборудование, оплачивает обучение инструкторов, проезд и проживание участников программы и их родителей, оснащает горнолыжные склоны специальными бэби-лифтами. В течение всего периода сотрудничества с "Лигой мечты" мы видим реальные результаты работы программы, в связи с чем мы планируем и в дальнейшем реализовывать совместные проекты в регионах присутствия СУЭК", - сказала Марьяна Лисовая.

Отметим, что в одной Кемеровской области - Кузбассе за пять лет работы проекта его участниками стали более 400 юных жителей региона.

Наталья Белоголовцева, руководитель программы комплексной реабилитации личности "Лига мечты": "В этом году "Лиге мечты" исполнилось 7 лет. И все эти годы я мечтала о документальном фильме, который красиво и доступно расскажет о наших подопечных - о людях, чье упорство и любовь к жизни действительно заслуживает внимания. Фильм "Пробуждение" - это не просто социальный ролик, а настоящее художественное произведение с прекрасной режиссерской работой. Мы очень рады, что фильм отправится на международные фестивали. Это отличная возможность рассказать всему миру о социальной важности программы и расширить географию проекта".

Напомним, в апреле текущего года фильм "Пробуждение" был удостоен награды Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME. А 6 мая он стал финалистом в номинации "Корпоративная социальная ответственность" престижной всемирной премии Golden Award of Montreux.

Еще один премьерный показ документальной ленты состоится в Кемеровской области - Кузбассе на Международном женском форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов" 24-25 мая в городе Кемерово.

Фильм доступен для просмотра на YouTube-канале "Лиги Мечты", на платформах онлайн-кинотеатров, а также на YouTube-канале СУЭК https://www.youtube.com/watch?v=w_hT_oxMt8I

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс