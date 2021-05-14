Гидрометцентр предупредил о возросшей солнечной активности в Сочи

Индекс ультрафиолетового излучения в Сочи уже достигает опасных 6-7 единиц, поэтому в период с 11 до 14 часов лучше не выходить на улицу. Такой совет дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, напомнив, что индекс был разработан ВОЗ и Всемирной метеорологической организацией.

Есть шкала - от 1 до 12 единиц. Значения от 6 до 7 - это высокий уровень солнечного излучения. Медики советуют оставаться в тени, пишет ТАСС.

Если же вы все-таки оказались на свежем воздухе, то обязательном защищайте кожу и голову от прямых солнечных лучей. Нужно носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также использовать солнцезащитный крем.

Гидрометцентр начал оценивать уровень ультрафиолетового излучения в стране с прошлого года. "Наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе", - пояснил Вильфанд.