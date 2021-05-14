Вильфанд назвал дату начала купального сезона на российских курортах

Купальный сезон на юге России в этом году начнется не раньше второй половины июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что комфортной считается температура воды 22 градуса и выше. Если меньше, лучше в море не заходить.

В Гидрометцентре рассказали, что пока Черное море прохладное. Например, в районе Ялты температура воды всего плюс 14 градусов, а рядом с Сочи еще меньше - 12 градусов.

Синоптики отмечают, что при длительной жаркой погоде купальный сезон в Сочи может начаться и раньше - 10 июня. "В Крыму - примерно на 10 дней позже", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее сообщалось, что первый месяц календарного лета на всей территории России будет теплее обычного примерно на два градуса. В Краснодарском крае в июне воздух может прогреться до +30 градусов.