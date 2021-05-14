Новости

New York Post: Трамп в июне возобновит встречи со сторонниками 03:39
Не менее 8 штатов США столкнулись с массовым закрытием автозаправок 03:04
Вильфанд назвал дату начала купального сезона на российских курортах 02:42
Армия Израиля объявила о начале новой атаки сектора Газа 02:26
Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая 02:24
Япония введет режим усиленных сантираных мер еще в пяти префектурах 02:12
В ХАМАС заявили о запуске 50 ракет в направлении израильских городов 01:59
Байден: В США не сразу ощутят эффект от возобновления работы трубопровода 01:28
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Лейпциг" в финале Кубка Германии 01:16
ВВС Израиля ударили по оружейным складам ХАМАС 00:58
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии 00:48
Гол Головина помог "Монако" выйти в финал Кубка Франции 00:30
В Colonial Pipeline заявили о восстановлении поставок топлива 00:25
Байден пообещал помощь другим странам в борьбе с пандемией COVID-19 00:22
Ученые выявили особенности симптомов COVID-19 у детей 00:06
Из-за атаки на Colonial Pipeline в США бензин подорожал до 7-летнего максимума 13.05.2021
Конаныхина стала чемпионкой Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки 13.05.2021
Медведев: Обвинение Медведчука обострит политическое слабоумие в Киеве 13.05.2021
Песков объяснил ежедневное появление Путина по ТВ 13.05.2021
Пентагон предупредили о возможной расправе над его афганскими партнерами 13.05.2021
ЦАХАЛ: Ракеты по Израилю выпущены из Ливана 13.05.2021
Билл Гейтс признался, что "жил в браке без любви" 13.05.2021
Кузнецов и Шлейхер выиграли "серебро" чемпионата Европы в прыжках в воду 13.05.2021
Собянин оценил итоги комплексного обновления детской хоровой студии "Весна" в СВАО 13.05.2021
В Москве найдено оружие Второй мировой 13.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
14.05.2021 02:42
Рубрика: Общество

Вильфанд назвал дату начала купального сезона на российских курортах

Отдыхающие на пляже в Геленджике. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Отдыхающие на пляже в Геленджике. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Отдыхающие на пляже в Геленджике. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Купальный сезон на юге России в этом году начнется не раньше второй половины июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что комфортной считается температура воды 22 градуса и выше. Если меньше, лучше в море не заходить.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Россиян предупредили о рекордной за сто лет жаре

В Гидрометцентре рассказали, что пока Черное море прохладное. Например, в районе Ялты температура воды всего плюс 14 градусов, а рядом с Сочи еще меньше - 12 градусов.

Синоптики отмечают, что при длительной жаркой погоде купальный сезон в Сочи может начаться и раньше - 10 июня. "В Крыму - примерно на 10 дней позже", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее сообщалось, что первый месяц календарного лета на всей территории России будет теплее обычного примерно на два градуса. В Краснодарском крае в июне воздух может прогреться до +30 градусов.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Российские военные вынудили развернуться колонну бронемашин армии США
Путин призвал повысить роль ООН в международных делах
МИД назвал "выдумками" обвинения России в кибератаках
Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19