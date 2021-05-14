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14.05.2021 15:19
Рубрика: Общество

На Урале ожидается аномальная жара до 37 градусов

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Свердловской, Курганской, Челябинской областях ожидается непривычное для мая тепло.

Фото: Aly Song/ Reuters
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Предупреждения об аномальной погоде опубликовали региональные главки МЧС России. Так, на Южном Урале жара ожидается 11-17 мая. С 13 по 17 мая в большинстве районов Южного Урала ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. В Зауралье с 15 по 17 мая 2021 года в отдельных районах ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 35-37 градусов.

По данным Уралгидрометцентра, в Свердловской области температура днем может подниматься до 30-35 градусов, в Челябинской - до 32-37.

На территории Свердловской области и Пермского края пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, жара спадет на 5-8 градусов: ночью 18-19 мая ожидается 9-14 градусов, днем 21-26.

В Екатеринбурге на текущей неделе температура воздуха установила два суточных рекорда. 13 мая поднялась до 29,3 градуса (на 0,1 градус выше прежнего суточного максимума в 1974 году), а 14 мая днем было 30,9 градуса, что на 0,6 градуса выше 30,3 градуса в 2014 году.

Кстати

Ранее "РГ" сообщала, что по прогнозам на Среднем Урале лето будет теплее обычного, но немного холоднее прошлогоднего.

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