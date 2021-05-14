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14.05.2021 19:27
Рубрика: Происшествия

В ЯНАО нефть разлилась на площади 15 тысяч квадратных метров

Площадь разлива нефти из трубопровода на Карамовском месторождении в ЯНАО составляет 15 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

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Разлив нефтепродуктов произошел на участке трубопровода диаметром 219 миллиметров в Пуровском районе. По данным МЧС, из трубы вылилось топливо объемом 3 тысячи кубометров. В Минприроды агентству сообщили, что, по информации Северо-Уральского управления Росприроднадзора, вытекшее топливо разлилось на площади 15 тысяч квадратных метров земли. Участок аварии относится к лесному фонду Ноябрьского лесничества.

Ранее в "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе", которой принадлежит аварийная труба, заявили, что ориентировочная площадь загрязнения составила 250 квадратных метров, а объем вытекшего топлива составил 0,85 тонны. В то же время сообщалось, что установление точного масштаба разлива затрудняло таяние снега в районе аварии.

В администрации Пуровского района уточнили, что ситуация находится под контролем. Сейчас на месте ведутся активные ремонтно-восстановительные работы. В компании-владельце сообщили, что аварийный участок перекрыт, транспортировка топлива ведется по резервной ветке. Угрозы водоемам и лесному фонду нет.

По факту ЧП Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проведет проверку. Сотрудники надзорного ведомства установят обстоятельства аварии, а также размер вреда, нанесенного окружающей среде.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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