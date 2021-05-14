В многоэтажке в центре Екатеринбурга потушили пожар

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в восьмиэтажке на Шейкмана, 19, где была охвачена огнем кровля, чердачные перекрытия и квартира на верхнем этаже. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В 16:49 объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Информация об инциденте, напомним, поступила в 12:56, через пять минут пожарные были на месте. В 15:24 возгорание локализовали.

Прокуратура организовала проверку в связи с происшествием, об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Специалисты проверят соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании. По предварительной информации, возгорание произошло на чердаке. Рассматривается и другая версия: что пожар возник в квартире, которая горела. Точную причину и очаг возгорания установит экспертиза.