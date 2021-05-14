Роберт Де Ниро получил травму ноги, сообщает TMZ.

Инцидент произошёл в Оклахоме, куда 77-летний актёр приехал для съёмок в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Характер травмы не уточняется, но Роберт был вынужден отбыть лечиться в Нью-Йорк.

Отмечается, что неприятность случилась с Де Ниро не во время съёмок. При этом все нужные сцены с Робертом уже отсняли, так что откладывать работу над картиной не придётся, съёмки продолжатся по расписанию.

Ранее Леонардо Ди Каприо, также снимающийся в фильме, поделился первым кадром из ленты Скорсезе.

"Убийцы цветочной луны" - вестерн, действие которого развернётся в 20-х годах XX века в Оклахоме. По сюжету местным индейцам начинает грозить опасность после обнаружения на их территории нефти.