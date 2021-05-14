Toyota придумала, как остановить воров катализаторов

Toyota разработала технологию, которая позволит уберечь от воровства каталитических нейтрализаторов. Решили использовать тот же способ, который применяется для того, чтобы сделать непривлекательным для угона автомобили Toyota и Lexus.

На катализаторы наносится специальная маркировка: её нельзя увидеть без специального оборудования. В проект Toyota инвестирует миллион фунтов стерлингов, будет промаркировано более ста тысяч автомобилей. Причём преимущественно старых, так как именно они становятся мишенью для воров.

На данный момент партия комплектов, которая передана дилерам, составляет 50 000 единиц, ещё 20 тысяч отправили в полицейские подразделения, чтобы они связались с владельцами машин, отсутствующих в базах Toyota по причине их большого возраста.

Примечательно, что маркировка осуществляется бесплатно. Для этого владельцу Toyota или Lexus необходимо связаться с дилером и согласовать время визита для нанесения маркировки. Пока услуга действует только на территории Великобритании.

Каталитические нейтрализаторы содержат драгоценные металлы, такие как родий и палладий. Деталь оценивается дорого: например, в марте полиция Лос-Анджелеса нашла 250 украденных катализаторов, которые были оценены в 750 000 долларов.