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14.05.2021 14:47
Рубрика: В мире

Турция выходит на этап "нормализации" после локдауна

Текст: Алексей Чуриков

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна вступает в новый период "нормализации" после локдауна, введенного в качестве меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: REUTERS
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"Мы объявим наш новый календарь нормализации, который начнется с 17 мая. Это будет один из самых важных пунктов повестки дня нашего первого заседания кабинета министров", - приводит слова Эрдогана издание Sozcu.

Турецкий лидер также отметил, что эти меры будут вступать в силу параллельно с процессом открытия школ. При этом Эрдоган подчеркнул, что пандемия не позволяет в данный момент устанавливать какие-либо четкие сроки снятия тех или иных ограничений.

"Несомненно, колебания заболеваемости коронавирусом не позволяют нам заранее указать конкретные даты по таким вопросам. Видите, сейчас наблюдается серьезное снижение количества смертей. Конечно, это говорит о том, что принятые нами меры начинают приносить результаты", - заявил президент Турции, добавив, что турецкая система образования позволила сохранить уровень передачи знаний школьникам благодаря качественной организации дистанционного образования.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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