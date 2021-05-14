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14.05.2021 19:26
Рубрика: В мире

В Болгарии желание снести памятник Советской армии связали с "ностальгией по фашизму"

Текст: Александр Гацак (София)

Болгарская социалистическая партия (БСП), одна из ведущих политических сил страны, приняла декларацию, призывающую не допустить демонтаж памятника Советской армии в Софии.

Фото: 1tv.ru
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"Мы выступаем решительно против "антикультурного" движения проплаченных и безответственных русофобов, которые не в первый раз пытаются осквернить и ликвидировать один из знаменательных символов болгаро-русской дружбы, - говорится в документе. - Этот памятник был, есть и будет достоянием для болгарской души и совести как память о подвиге армии-победителя во Второй мировой войне".

Желающих снести монумент граждан называют "одержимыми дикой русофобией и ностальгией по фашизму". Социалисты напоминают, что мемориал защищен рядом международных и национальных конвенций, в частности, Совместной декларацией экс-президента Болгарии Георгия Пырванова и лидера России Владимира Путина.

"Памятник Советской армии предупреждает нас, к чему может привести фашизм и неофашизм. Он призывает нас отстаивать мир на планете", - резюмировали в БСП.

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Попытки снести монумент, расположенный в центре болгарской столицы, предпринимаются уже на протяжении 30 лет. В последний раз такая инициатива несколько дней назад была предложена не прошедшей в парламент партией республиканцев.

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