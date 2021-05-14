В Colonial Pipeline заявили о восстановлении поставок топлива

Руководство Colonial Pipeline объявило о полном восстановлении поставок на восточном побережье США , которые были приостановлены после кибервзлома.

"Colonial Pipeline безопасно перезапустил работу всей нашей системы трубопроводов и сообщает, что доставка (нефти) продуктов началась на всех рынках, которые мы обслуживаем", - передает РИА Новости официальное заявление компании.

В компании признали, что на возвращение поставок к прежнему уровню понадобится несколько дней.

"Colonial будет доставлять как можно больше бензина, дизеля и авиатоплива и продолжит поставки до тех пор, пока рынки не вернутся к норме", - говорится в заявлении.

Напомним, что работа Colonial Pipeline была прервана после кибератаки на ее системы с помощью вируса-вымогателя. Хакеры похитили важные данные компании, после чего она была вынуждена приостановить свою работу. В результата на восточном побережье США начались проблемы с бензином: потребители стали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита, хотя власти призвали не паниковать.