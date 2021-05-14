В Греции стартовал туристический сезон

В Греции 14 мая официально стартовал новый туристический сезон. В непростой из-за пандемии коронавируса период власти страны вместе с представителями туристического сектора экономики разработали комплексный план для обеспечения безопасности туристов и местных жителей.

В ходе торжественной церемонии по этому случаю министр туризма Греции Харис Теохарис и генеральный секретарь Греческой национальной туристической организации Димитрис Фраггакис представили девиз турсезона 2021 года - "Все, что вам нужно, это Греция".

Как пояснил Фраггакис, чьи слова приводит агентство Amna, впервые в истории страны будет проведена столь массовая рекламная компания с участием 18 авиакомпаний и 76 туроператоров с общим бюджетом в 10,6 миллиона евро. Для дополнительного привлечения иностранных туристов, с использованием цифровых сетей, будет выделено еще 12,3 миллиона евро.

Со своей стороны Харис Теохарис отметил, что этот туристический сезон будет безопасным и даст возможность людям вернуться к свободе и нормальному ощущению жизни. "Мы открываем греческую туристическую отрасль, возвращая Грецию на передовые позиции в Европе и мире, как страну, где будут царить гостеприимство и безопасность", - цитирует министра агентство.

Глава минтуризма подчеркнул, что в Греции выстроена комплексная система защиты. Для въезда в страну разработан специальный протокол. За день до вылета туристы должны будут заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) и получить QR-код, предъявляемый в момент пересечения границы. При посадке в самолет будет необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо справку о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже чем за 72 часа до вылета. Ранее власти заявили, что примут туристов, вакцинированных российской вакциной "Спутник V". Часть прибывающих в страну туристов будут выборочно проходить тест на коронавирус.