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14.05.2021 05:34
Рубрика: Общество

В океане нашли следы внеземного вещества

Ученые обнаружили изотопы плутония и железа в образцах океанической коры. В земных условиях эти вещества не встречаются. Статью публикует журнал Science.

Фото: Анна Стрельченко / ТАСС
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Авторы открытия убеждены, что поверхности Земли периодически достигают потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд. По данным исследователей, за последние десять миллионов лет, звездное вещество осаждалось на нашу планету как минимум дважды, пишет РИА Новости.

Считается, что ядра всех химических элементов, которые тяжелее железа, образуются в звездной среде в результате ядерного процесса последовательного захвата нейтронов и создания все более тяжелых ядер. Всего примерно половина тяжелых нуклидов формируется медленно, как побочный продукт устойчивого звездного синтеза. При этом другая половина, в том числе все актиноиды, возникают в процессе быстрого захвата нейтронов.

Ученые воспроизвели процесс быстрого захвата нейтронов в лабораторных условиях, но не установили, как он возникает в космосе. На этот счет имеются две гипотезы: возникновение либо при взрывах некоторых типов сверхновых либо при слиянии нейтронных звезд.

Ранее журнал Science писал, что шум человечества стал преобладающим звуком в океане. Звуки производств, судоходства, разведки ресурсов, машин, самолетов и другие шумы, произведенные человеком, становятся все громче в глубинах океана - в воде звуки распространяются быстрее и дальше, чем в воздухе. Такая какофония угрожает морским организмам, которые в своей деятельности полагаются на производство и передачу звуков, а также это влияет на звуковой ландшафт океана. В то же время естественные звуки океана становятся тише из-за рыбалки и деградации среды обитания.

Делая вывод, что антропогенный шум - фактор стресса для морских обитателей, исследователи предлагают включить его в оценку совокупного давления на морские экосистемы наравне с углекислым газом или загрязнителями воды. Но они отмечают, что в отличие от первых двух факторов, шум быстро уменьшается после устранения его источника.

Общество Наука Общество Природа

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