Видео: сначала немного не повезло, а потом снова не повезло

Если бы существовал приз самому неудачливому автомобилисту, то по итогам 2021-го года на него мог бы претендовать герой этого видео, водитель грузовика где-то на Ближнем Востоке.

Сначала он умудрился напортачить, сворачивая с дороги. Не рассчитав траекторию поворота, он попал задним колесом грузовика в небольшую канаву. Казалось бы, пустяк - машина слегка накренилась, но водитель не стал даже пытаться вывернуть назад на дорогу, а продолжил движение, после чего грузовик окончательно потерял равновесие и перевернулся набок. В общем-то, на ровном месте, не в горах и не по бурелому.

Казалось, что этого достаточно, чтобы наш герой надолго стал посмешищем среди коллег, но он решил не останавливаться на достигнутом. Выбираясь из кабины, он в качестве точки опоры почему-то выбрал колесо, на которое ловко выпрыгнул. По всем законам физики, колесо, получившее небольшой импульс, начало вращаться вокруг своей оси, пока не скинуло беднягу на землю.

Неудачник мая-2021, что и говорить. Хочется лишь пожелать ему быть осторожнее впредь. Например, при подъеме грузовика в исходное положение хорошо бы ему стоять подальше, чтобы ненароком не придавило.