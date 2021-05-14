Всебелорусское народное собрание может получить конституционный статус

Всебелорусскому народному собранию предложили придать конституционный статус. Об этом 14 мая заявил председатель Палаты представителей Валерий Мицкевич в ходе очередного заседания Конституционной комиссии.

Предполагается, что Всебелорусское народное собрание может стать постоянно действующим органом со своим президиумом и секретариатом, а делегаты будут избираться на пять лет. "С учетом сложившейся общественно-политической значимости Всебелорусского народного собрания, принимаемых им решений, а также задач, обозначенных главой государства в ходе VI всенародного форума, а также по итогам работы диалоговых площадок предложено придать данной форме народовластия конституционный статус", - приводит слова Мицкевича агентство БЕЛТА.

Напомним, что заседания Конституционной комиссии Беларуси проходят дважды в месяц. Сегодня состоялось четвертое такое заседание, на котором были рассмотрены предложения по внесению изменений в положения конституции страны, затрагивающие функции и полномочия парламента.