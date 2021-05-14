За "Буханку" с красными звездами попросили 3,6 млн рублей

В Германии выставили на продажу доработанный юбилейный УАЗ-2206. За данный экземпляр просят 39 999 евро (примерно 3 590 000 рублей по текущему курсу).

"Буханка" в 2018 году отметила 60-летие с момента начала серийного производства. Тогда в честь этого события уазовцы выпустили модель в юбилейной версии.

Автомобиль получил двухцветную окраску кузова, решетку радиатора и стальные колёса белого цвета, шильдик, специальные кресла, подогрев передних сидений (за доплату), сдвижные окна, новые наружные ручки, единый ключ для дверей и замка зажигания. Также машину оборудовали неразрезными мостами типа "Спайсер" и блокировкой заднего дифференциала.

Что касается микроавтобуса из Берлина, то он дополнительно оснащён силовыми бамперами, лебедкой, "кенгурятником" с ПТФ, козырьком, расширителями арок, порогами, грязевой резиной.

Помимо этого, УАЗ-2206 имеет шноркель, экспедиционный багажник с металлическими ящиками, лестницу, запасное колесо, фаркоп, тонированные стекла, сэнд-траки, особый стоп-сигнал и красные звёзды на кузове.

Судя по описанию в объявлении на сайте AutoScout24, модернизированная "Буханка" комплектуется бензиновым мотором объёмом 2,7 литра (112 л. с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-6. Продавец утверждает, что микроавтобус с пробегом 1500 километров был выпущен в 2021 году.

Сегодня в семейство УАЗ "Буханка" входит бортовой вариант, фермер, фургон, комби, автобус, комби-экспедиция. Стандартная бортовая модель стоит от 807 000 рублей.

Фото: www.autoscout24.fr