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14.05.2021 14:07
Рубрика: Российский автопром

За "Буханку" с красными звездами попросили 3,6 млн рублей

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.autoscout24.fr Фото: www.autoscout24.fr
Фото: www.autoscout24.fr

В Германии выставили на продажу доработанный юбилейный УАЗ-2206. За данный экземпляр просят 39 999 евро (примерно 3 590 000 рублей по текущему курсу).

Фото: www.autoscout24.com
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"Буханка" в 2018 году отметила 60-летие с момента начала серийного производства. Тогда в честь этого события уазовцы выпустили модель в юбилейной версии.

Автомобиль получил двухцветную окраску кузова, решетку радиатора и стальные колёса белого цвета, шильдик, специальные кресла, подогрев передних сидений (за доплату), сдвижные окна, новые наружные ручки, единый ключ для дверей и замка зажигания. Также машину оборудовали неразрезными мостами типа "Спайсер" и блокировкой заднего дифференциала.

Что касается микроавтобуса из Берлина, то он дополнительно оснащён силовыми бамперами, лебедкой, "кенгурятником" с ПТФ, козырьком, расширителями арок, порогами, грязевой резиной.

Помимо этого, УАЗ-2206 имеет шноркель, экспедиционный багажник с металлическими ящиками, лестницу, запасное колесо, фаркоп, тонированные стекла, сэнд-траки, особый стоп-сигнал и красные звёзды на кузове.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Судя по описанию в объявлении на сайте AutoScout24, модернизированная "Буханка" комплектуется бензиновым мотором объёмом 2,7 литра (112 л. с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-6. Продавец утверждает, что микроавтобус с пробегом 1500 километров был выпущен в 2021 году.

Сегодня в семейство УАЗ "Буханка" входит бортовой вариант, фермер, фургон, комби, автобус, комби-экспедиция. Стандартная бортовая модель стоит от 807 000 рублей.

Фото: www.autoscout24.fr
Фото: www.autoscout24.fr
#УАЗ