Армия Израиля сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС

Израильские военнослужащие уничтожили в секторе Газа офис главы службы безопасности ХАМАС Тауфика Абу Наима. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным военных, этот офис использовался для управления военной инфраструктурой ХАМАС. Пострадал ли Абу Наим - информации нет, пишет РИА Новости.

Израильские ВВС также нанесли удары по квартирам двух членов военно-морского подразделения ХАМАС. Эти помещения использовались в качестве складов вооружений.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ЦАХАЛ не планирует на данном этапе проведение наземной операции в секторе Газа. Тем не менее, если обстановка продолжит обостряться, то такой вариант исключать нельзя, отметил дипломат.