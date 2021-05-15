Астронавты на МКС совершат в июне два выхода в открытый космос

В июне состоятся два выхода астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) по американской программе. Как уточнили в НАСА, это произойдет 16 и 20 июня.

Француз Тома Песке и американец Шейн Кимброу должны будут установить снаружи американского сегмента МКС две новые панели солнечных батарей, которые в начале лета доставит на станцию грузовой корабль Cargo Dragon, пишет РИА Новости. Отмечается, что в текущем году уже выполнено пять выходов в открытый космос по американской программе.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров готовятся к выходу в открытый космос с борта МКС. Выход запланирован на второе июня. Космонавтам предстоит подготовить стыковочный отсек модуля "Пирс" перед приходом модуля "Наука". Также российский экипаж заменит сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря".

Напомним, что сейчас на борту МКС находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.