Новости

На Чукотке теплая погода позволит застрявшим во льдах белухам выплыть 04:03
Привитым от COVID-19 американцам запретили снимать маски в транспорте 03:59
Астронавты на МКС совершат в июне два выхода в открытый космос 03:36
Около 10 тысяч палестинцев покинули свои дома в Газе из-за боевых действий 03:16
Шесть человек погибли в результате торнадо в китайском Ухане 03:07
ЮНИСЕФ: 36 детей погибли при столкновениях израильтян и палестинцев 02:26
Байден отменил сразу семь президентских указов Трампа 02:20
Армия Израиля сообщила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС 01:36
Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ 01:35
В ХАМАС заявили о готовности к прекращению огня 01:20
Корабль ВМС США Hamilton покинул воды Черного моря 00:10
В Германии за антисемитские акции задержаны более десятка человек 14.05.2021
Суд в Саранске заключил Алексея Меркушкина в СИЗО 14.05.2021
Бывший вице-премьер Мордовии арестован на 2 месяца 14.05.2021
Американка постирала свой лотерейный билет на 26 млн долларов 14.05.2021
Эндокринологи назвали главные признаки раннего диабета 14.05.2021
Собянин: 99% сделавших прививку не болеют коронавирусом после нее 14.05.2021
СНБО Украины ввел санкции против 668 уголовных авторитетов 14.05.2021
Видео: российские онкологи поделились профессиональным опытом в Ярославле 14.05.2021
Военные учебные центры организуют в более чем 500 вузах России 14.05.2021
Атаковавшая трубопровод в США хакерская группировка объявила о самороспуске 14.05.2021
Володин зарегистрирован на предварительное голосование "Единой России" 14.05.2021
Авиаудар ВВС Израиля разрушил здание банка в секторе Газа 14.05.2021
СМИ: Сразу два министра Украины подали в отставку 14.05.2021
В Совфеде допустили расширение списка недружественных России стран 14.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
15.05.2021 03:36
Рубрика: Общество

Астронавты на МКС совершат в июне два выхода в открытый космос

В июне состоятся два выхода астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) по американской программе. Как уточнили в НАСА, это произойдет 16 и 20 июня.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
На МКС на "Союзе" полетит космический турист из Японии

Француз Тома Песке и американец Шейн Кимброу должны будут установить снаружи американского сегмента МКС две новые панели солнечных батарей, которые в начале лета доставит на станцию грузовой корабль Cargo Dragon, пишет РИА Новости. Отмечается, что в текущем году уже выполнено пять выходов в открытый космос по американской программе.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров готовятся к выходу в открытый космос с борта МКС. Выход запланирован на второе июня. Космонавтам предстоит подготовить стыковочный отсек модуля "Пирс" перед приходом модуля "Наука". Также российский экипаж заменит сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря".

Напомним, что сейчас на борту МКС находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Общество Космос В мире США

Главное сегодня

Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ
В ХАМАС заявили о готовности к прекращению огня
Байден отменил сразу семь президентских указов Трампа
Греция отменила ограничения на въезд для россиян
Вступили в силу новые правила WhatsApp. Самое главное
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19