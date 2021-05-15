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Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал о связанных с долларом возможных сюрпризах

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал о сюрпризах, которые можно ожидать от доллара в этом году. По его словам, неожиданности связаны с долларовой инфляцией, которая съедает часть дохода, не зависимо от укрепления или ослабления рубля.

Фото: iStock
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На фоне вливания в экономику значительного объема ликвидности и ростом госдолга Соединенные Штаты столкнулись с увеличением объема наличных денег в обращении. Не исключено, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции. Последние данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет, пишет агентство "Прайм". Последствиями долларовой инфляции станут падение покупательской способности населения, рост издержек, ослабление валюты и новый виток инфляции.

Эксперт порекомендовал хранить валюту с помощью более доходных рисковых инструментов - акций в долларах, облигаций развивающихся стран или сырьевых активов. Брать в долг рекомендуется в той же валюте, в которой вы получаете доход, заключил Русецкий.

Ранее эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов предупредил, что при приобретении долларов в виде наличных есть риск потерь на разнице курсов покупки и продажи в банках, которая особенно велика в периоды сильных колебаний курса, когда граждане бросаются скупать валюту. Если уж есть твердая вера в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты, то сейчас гораздо быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера, считает Дроздов. В качестве альтернативы наличности он предложил рассмотреть возможность хранения валюты на банковском вкладе или покупку еврооблигаций.

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