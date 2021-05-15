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15.05.2021 20:34
Рубрика: В мире

Французы согласились с решением России по США и Чехии

Текст: Александр Саможнев

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных государств и предложили добавить туда еще несколько стран.

"Москва проявила правильную инициативу", - цитирует РИА Новости одного из пользователей.

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"Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции", - поделился своим мнением читатель издания.

"Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным", - считает Ja9978.

Настроенный решительно пользователь призвал не называть США и Чехию "недружественными государствами". Он полагает, что, скорее всего, это настоящие враги, которые хотят ослабить Россию и "атакуют прямо в лоб".

Примечательно, что некоторые читатели сочли необходимым расширить утвержденный правительством России список.

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