Французы согласились с решением России по США и Чехии

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных государств и предложили добавить туда еще несколько стран.

"Москва проявила правильную инициативу", - цитирует РИА Новости одного из пользователей.

"Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции", - поделился своим мнением читатель издания.

"Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным", - считает Ja9978.

Настроенный решительно пользователь призвал не называть США и Чехию "недружественными государствами". Он полагает, что, скорее всего, это настоящие враги, которые хотят ослабить Россию и "атакуют прямо в лоб".

Примечательно, что некоторые читатели сочли необходимым расширить утвержденный правительством России список.