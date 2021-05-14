США и Чехия включены в перечень недружественных России стран. В исполнение указа президента список государств утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для дипломатических, консульских миссий и представительств других госучреждений этих стран введены ограничения на найм российских сотрудников и граждан третьих стран, проживающих в России. Чешские представительства могут привлекать 19 человек, американские - ни одного.

Президент России 23 апреля подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ ограничивает заключение диппредставительствами стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории России. Список таких стран должно было определить правительство.