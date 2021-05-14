Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 года № 1230-р

Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств", с указанием количества физических лиц, которые находятся на территории Российской Федерации и с которыми дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений указанных государств могут быть заключены трудовые договоры, договоры о предоставлении труда работников (персонала) и иные гражданско-правовые договоры, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин





Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14.05.2021 г.