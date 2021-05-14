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14.05.2021 18:24
Рубрика: Власть

Россия утвердила перечень недружественных стран

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень недружественных государств с ограничениями на найм физических лиц, находящихся на территории России, для работы в дипломатических, консульских миссиях и представительствах других госучреждений.
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В список вошли США и Чехия. Чешская дипмиссия может привлекать на работу только 19 работников-россиян и проживающих в стране граждан других государств, а американская - ни одного.

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Президент России 23 апреля подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ ограничивает заключение диппредставительствами стран, чьи действия признаны недружественными, трудовых договоров с физлицами на территории России. Список таких стран должно было определить правительство.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что все страны при выстраивании своей внешнеполитической линии должны следовать целям и принципам Устава ООН. В частности, не вмешиваться во внутренние дела других стран, все международные споры решать политико-дипломатическими средствами, отказаться от применения силы. "Это особенно важно на нынешнем этапе непростого становления многополярной системы международных отношений", - подчеркнул глава МИД РФ.

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