Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры

Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем заявил, что Москва поддерживает деятельность всемирной организации, но считает недопустимой политику, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным. Это, по мнению главы российской дипломатии, наносит ощутимый ущерб по центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

Ранее Лавров высказал мнение, что все страны при выстраивании своей внешнеполитической линии должны следовать целям и принципам Устава ООН. В частности, не вмешиваться во внутренние дела других стран, все международные споры решать политико-дипломатическими средствами, отказаться от применения силы. "Это особенно важно на нынешнем этапе непростого становления многополярной системы международных отношений", - подчеркнул глава МИД РФ.

Россия также считает недопустимыми попытки насаждения тоталитаризма, которые предпринимают США и ЕС. По словам Лаврова, "Запад требует от всех выполнять свои правила и соблюдать установленный им порядок", забывая про нормы международного права.