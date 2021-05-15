Haval H9 бросит новый вызов Land Cruiser Prado

Haval в этом году намерен обновить внедорожник H9. Автомобиль сохранит платформу, внедорожные способности, силовые установки и кузов, но получит несколько внешних изменений и как минимум одно важное техническое. Дорожный просвет внедорожника достигнет 221 мм, что на 15 мм больше, чем прежде, и на 6 мм - чем у Toyota Land Cruiser Prado. С которым, как известно, "китайца" чаще всего и сравнивают.

Напомним, вызов японскому рамнику в подразделении Great Wall бросили уже давно. Обновленный в 2019-м Haval H9 вошел в число настоящих "вездеходов". У него появилась возможность принудительной блокировки межколесного дифференциала в передней оси - в дополнение к задней блокировке. Такая функция есть у считанного числа внедорожников - например, у Gelandewagen и Jeep Wrangler. Кроме того, машину наделили способностью подтормаживания заднего "внутреннего" по отношению к повороту колеса. А еще оснастили внедорожным круиз-контролем, работающим на минимальной скорости до 12 км в час.

Тогда же дизайнеры визуально сблизили H9 с конкурентом из Японии, а вернее даже с его "старшим братом" - Land Cruiser 200. "Девятка" получила решетку радиатора с двумя горизонтальными ламелями, новую светодиодную оптику, измененные ниши под противотуманки и бампер. Интересно, что в таком виде машина до сих пор не добралась до России, хотя с технической точки зрения обновление она недавно прошла.

Фото: Sohu.com

Однако новый H9, судя по фото на сайте Sohu, обретет более оригинальный вид. А вернее - получит решетку радиатора в стиле новых кроссоверов Haval, в частности, Chitu. То есть, с вертикальным частоколом из ламелей. Обращают на себя внимание и окантованные хромом изящные ниши в бампере. Хром предполагается и на боковинах. А это намек и на более дорогие опции. О них, впрочем, пока ничего не известно.

Напомним, в Китае внедорожник оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и 8-диапазонным "автоматом". В России на данный момент есть еще и дизельная версия. Цены составляют от 2 670 000 до 3 040 000 рублей.