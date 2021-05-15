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15.05.2021 01:35
Рубрика: Общество

Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что говорить о третьей волне коронавирусной инфекции в России пока преждевременно. Резкий рост заболеваемости возможен только в одном случае: если на территории нашей страны начнет циркулировать штамм, сильно отличающийся от предыдущего. "Но это очень маловероятно", - поделился своим мнением Жемчугов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Он отметил, что важно следить за коллективным иммунитетом в каждом регионе и увеличить поставки вакцины туда, где процент жителей с антителами к SARS-CoV-2 низкий. Например, 70 процентов москвичей - с иммунитетом. "А где-то в регионах это может быть маленькая цифра, там может быстро разгореться заболеваемость", - цитирует эксперта ТАСС.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в столице России связан с майскими праздниками. "Люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте", - объяснил он.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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