Указ губернатора Ивановской области от 13 мая 2021 года № 79-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

в подпункте 11.1 пункта 11:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"проведение матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов, физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского, межрегионального, регионального и муниципального уровня, включенных в календарный план Департамента спорта Ивановской области на 2021 год и календарные планы муниципальных образований Ивановской области (на объектах спорта закрытого типа - в присутствии зрителей с заполняемостью трибун не более 50% от проектной мощности, на объектах спорта открытого типа - в присутствии зрителей, предельная численность которых определяется организатором мероприятия с учетом вида спорта и возможности соблюдения на территории общественного пространства, на котором планируется проведение мероприятия, установленных санитарно-эпидемиологических требований);";

абзац седьмой признать утратившим силу.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







