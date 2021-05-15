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15.05.2021 12:43
Рубрика: Экономика

Кабмин утвердил схемы развития газовой и нефтяной отраслей

Текст: Ирина Алпатова
Правительство утвердило генеральные схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года. Разработчик схем - Минэнерго.
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

"Целью разработки генеральной схемы является определение экономически обоснованных направлений развития нефтяной отрасли. В схеме конкретизируется целевое видение перспективного развития нефтяной отрасли Российской Федерации, заложенное в Энергетической стратегии на период до 2035 года", - говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина РФ решениях, принятых на заседании 13 мая.

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В четверг 13 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в этих двух документах изложены потенциальные сценарии развития добычи нефти и газа, использования инноваций и реализации импортозамещения, включая меры регулирования.

"Предстоит решить серьезные задачи: создать продукты и услуги с принципиально новыми характеристиками, сохранить высокую конкурентоспособность на традиционных рынках энергоресурсов и достойное место в нашей экономике, серьезно увеличить долю отечественных технологий, оборудования и программного обеспечения - не менее чем до 80 процентов, увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на российских НПЗ - не менее 70 процентов уже к 2030 году", - озвучил Мишустин планы.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство

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