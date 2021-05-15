Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку на поверхности Марса

Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" совершил в субботу успешную посадку на поверхность Марса. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", ссылаясь на Китайское национальное космическое управление.

Отмечается, что "Тяньвэнь-1" в рамках первой миссии КНР по исследованию Красной планеты сел в предварительно выбранном районе в южной части марсианской равнины Утопия, пишет РИА Новости.

Напомним, запуск зонда состоялся 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. В начале февраля аппарат сделал свой первый снимок Красной планеты и отправил его на Землю. Главная цель миссии - исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы.