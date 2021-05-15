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15.05.2021 22:27
Рубрика: В мире

Мощные торнадо привели к гибели не менее 10 человек в Китае

Текст: Андрей Васильев

Мощные торнадо, последовавшие один за другим, унесли жизни по меньшей мере 10 человек в центральном и восточном Китае, более 300 человек получили ранения, сообщают официальные лица и государственные СМИ. В заявлениях местных властей говорится, что шесть человек погибли в городе Ухань и еще четыре - в городе Шэнцзе, расположенном примерно в 600 километров к востоку, в провинции Цзянсу.

Фото: EPA
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Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", торнадо впервые обрушился на Шэнцзэ, разрушив фабричные здания и повредив объекты электроснабжения. Правительство города Сучжоу, которое курирует город, сообщило в социальной сети, что четыре человека погибли, а 149 человек получили легкие травмы. Шэнцзэ находится недалеко от Шанхая на восточном побережье Китая.

Затем через час еще один торнадо обрушился на Ухань, где был зафиксирован первый в мире случай заболевания COVID-19, при скорости ветра 86 километров в час. Правительство Уханя заявило, что шесть человек погибли, 218 получили ранения, обрушилось 27 домов, еще 130 были повреждены. По сообщению агентства, также были повреждены навесы на стройплощадке и два крана, а из-за вышедших из строя линий электропередачи было отключено электричество.

В мире Восточная Азия Китай

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