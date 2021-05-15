Мощные торнадо привели к гибели не менее 10 человек в Китае

Another wide-angle view of Suzhou tornado this evening. pic.twitter.com/ZPnuQaGMQf — Seed.K (@pohnpei13) May 14, 2021

The tornadic supercell mentioned before moved into Shanghai recently and produced a #tornado. pic.twitter.com/L8WnGh8qUy — CyanideCN (@CyanideCN_) May 14, 2021

Мощные торнадо, последовавшие один за другим, унесли жизни по меньшей мере 10 человек в центральном и восточном Китае, более 300 человек получили ранения, сообщают официальные лица и государственные СМИ. В заявлениях местных властей говорится, что шесть человек погибли в городе Ухань и еще четыре - в городе Шэнцзе, расположенном примерно в 600 километров к востоку, в провинции Цзянсу.

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", торнадо впервые обрушился на Шэнцзэ, разрушив фабричные здания и повредив объекты электроснабжения. Правительство города Сучжоу, которое курирует город, сообщило в социальной сети, что четыре человека погибли, а 149 человек получили легкие травмы. Шэнцзэ находится недалеко от Шанхая на восточном побережье Китая.

Затем через час еще один торнадо обрушился на Ухань, где был зафиксирован первый в мире случай заболевания COVID-19, при скорости ветра 86 километров в час. Правительство Уханя заявило, что шесть человек погибли, 218 получили ранения, обрушилось 27 домов, еще 130 были повреждены. По сообщению агентства, также были повреждены навесы на стройплощадке и два крана, а из-за вышедших из строя линий электропередачи было отключено электричество.