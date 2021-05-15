На каких автомобилях чаще всего скручивают пробег

Не секрет, что многие автомобили на вторичном рынке имеют скрученный пробег. Эксперты выяснили, как стоимость машины влияет на вероятность и величину корректировки показаний одометра.

Пробег имеет значение

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Почти две трети автомобилей, предлагающихся на вторичном рынке, имеют признаки скрученного пробега.

Согласно результатам анализа 75 тысяч случаев проверки реального пробега машины в сервисе "Дром. История Авто", показания одометра на таких машинах, как правило, корректировался 2 раза, в среднем на 104 тыс. км. При этом, как выяснилось, чем ниже стоимость автомобиля, тем выше вероятность того, что километраж был изменен. Однако несмотря на то, что с увеличением ценника риск приобрести машину со скрученным пробегом снижается, существенным это снижение назвать сложно, отмечается в исследовании "Дрома".

По словам технического директора сети автосалонов Fresh Auto Максима Рязанова, основная причина коррекции пробега на поддержанном авто среди недобросовестных продавцов - возможность дороже его продать. Количество пройденных автомобилем километров - один из основных критериев при покупке. По статистике продаж, даже в случае, если авто находится в неудовлетворительном техническом состоянии или имеет больший возраст, но меньший пробег, оно выглядит более привлекательным, чем более "свежий" автомобиль, но с большей цифрой на одометре.

"При продаже автомобиля на вторичном рынке его цена формируется, исходя из некоторых критериев. Прежде всего, учитывается бренд автомобиля и его возраст, далее берется во внимание техническое состояние и пробег, потом - внешний вид, состояние салона, цвет кузова и другие дополнительные характеристики, такие как пакеты опций, электроника, наличие климат-контроля. Поэтому, чем меньше пробег и возраст авто, тем бОльшую сумму можно за него попросить при продаже. Например, BMW 5-й серии и Mercedes-Benz E-класса 2017 года выпуска в 2021 году продаются на вторичном рынке примерно за 3 млн рублей и от 3 до 5 млн рублей соответственно. При этом средний пробег этих моделей составляет от 20 тысяч до 70 тыс. километров", - констатирует эксперт.

Автомобили с темным прошлым

Фото: Виталий Архиреев.

Так, рекордсменами по скрученному пробегу стали автомобили стоимостью до 500 тыс. рублей. Цифры на одометре могут не соответствовать действительности у 73% таких машин, причем у части недорогих подержанных автомобилей пробег скручивался по 2-3 раза. В среднем реальные показания одометра у машин в этом ценовом сегменте занижены на 180 тыс. км, гласят данные "Дрома".

Как отмечает директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков, бюджетные автомобили, в отличие от большинства премиальных моделей, не оснащены дорогостоящими современными электронными приборами, которые каждый день фиксируют пробег и сохраняют его в различных блоках, поэтому мошенники-перекупы пользуются возможностью и скручивают пробег именно на таких машинах.

Среди автомобилей стоимостью от 500 тысяч до 800 тыс. рублей одометр скручен у 62%. Данные о пробеге не соответствуют действительности у каждой второй машины стоимостью от 800 тысяч до 1,6 млн рублей. У автомобилей в этих ценовых категориях в среднем пробег скручивали 2 раза на 78-100 тыс. км.

Покупатели дорогих автомобилей также не застрахованы от махинаций с пробегом. Так, на рынке 40% машин стоимостью от 1,6 млн до 3 млн с заниженным пробегом, в среднем показания одометра у этих авто уменьшали на 60 тыс. км. У иномарок премиум-класса, цены на которые начинаются от 3 млн рублей, пробег скручивали в 30% случаях, в среднем один раз на 25 тыс. км.

"Дорогостоящие автомобили оснащены электронными блоками, фиксирующими пробег. Кроме того, информация с бортового компьютера дорогих премиальных машин передается в гарантийную программу импортера, поэтому корректировать пробег неразумно", - поясняет Николай Баскаков.

По мнению Максима Рязанова, выгодным вложением средств в покупку автомобиля будет приобретение пятилетнего авто с пробегом 80 тыс. км. При таких показателях владелец машины может продать ее за 70% первоначальной стоимости. В том случае, если за этот период эксплуатации пробег в два раза меньше, можно установить цену на 10-15% выше, чем средняя по рынку.

Не стать жертвой мошенников

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Очевидно, что покупка автомобиля со скрученным километражем чревата скрытыми рисками ремонта, а иногда и низким уровнем безопасности. Тем не менее, в Кодексе РФ об административных правонарушениях нет отдельной статьи за скрутку автопробега, поэтому привлечь продавцов к ответственности за искусственное омоложение пробега машины довольно сложно.

Как говорит заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом компании "Автодом" Владислав Хайновский, с подозрительными автомобилями нужно работать детально и скрупулезно.

Чтобы выявить корректировку пробега, в первую очередь необходимо внимательно изучить ПТС автомобиля, отметить оригинал это или дубликат, при каких условиях была замена ПТС, какое количество владельцев было у автомобиля и какие были сроки владения, имеется ли явное наличие перекупщика в цепочки перепродажи авто. На наличие перекупщиков указывает запись в ПТС собственника без постановки автомобиля на регистрационный учет (как физического лица, так и юридического с небольшими сроками владения), осуществление продажи "договора на договор", игнорируя проведение регистрационных действий в ГИБДД.

"Также роль играет общее состояние салона автомобиля, обивка руля (перешивали или нет), педальный узел автомобиля, состояние обшивки центральных стоек в местах крепления ремней безопасности и сам ремень, подлокотники и состояние сидений. Все эти факторы косвенным образом влияют на то, что к проверке подлинности пробега нужно отнестись с самым серьезным образом", - подчеркивает эксперт.