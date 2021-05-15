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Netflix снимет свой сериал про чернокожую британскую королеву

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    15.05.2021, 16:37
Текст:   Олег Усков

На вызвавшим массовые бурления сериале "Анна Болейн" праздник авангардной толерантности, понятно, не остановится - зрителя ждет еще один подарок, спин-офф успешных "Бриджертонов". Таким образом Netflix, крепко держащий руку на пульсе, внесет свой дополнительный вклад (и без того уже немалый).

Проект компания анонсировала в своем Twitter. По центру выступит королева Шарлотта - сериал расскажет о ее молодых годах. Плюс обещаны юные Вайолет Бриджертон и леди Данбери.

Напомним, что в оригинальном сериале Шарлотту сыграла гайано-британская актриса и певица Голда Рошевель, Вайолет - Рут Джеммелл, а Данбери - актриса ганского происхождения Аджоа Андо.

По касту спин-оффа, заявленного как мини-сериал, информации еще нет. Дата также не обозначена.

Отметим, что Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая - реальный исторический персонаж, жена британского короля Георга III у которой якобы могли быть "черные" корни. Балаган затеял в конце нулевых историк де Вальдес, взявшийся утверждать, что Шарлотта хоть и была немкой, но происходила из испанского рода, и одним из ее предков была мавританская любовница короля Альфонсо III. Серьезные исследователи на это хохочут де Вальдесу в лицо.

Первый сезон "Бриджертонов" вышел в декабре 2020 года, стяжав большой успех. Шоу уже продлено вплоть до четвертого.

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