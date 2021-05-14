Вышел первый трейлер сериала про темнокожую английскую королеву

Мини-сериал "Анна Болейн", от которого уже на стадии каста у многих кровь глазницами пошла, обзавелся первым трейлером.

И если кто пропустил анонсы, вам должно быть теперь ясно: английскую королеву в шоу, представленном как исторический психологический триллер, сыграла Джоди Тёртнер-Смит - актриса практически угольно-черная. И с эмоциональной гаммой на уровне Стивена Сигала.

Впрочем, не все осудили такой неприятный кастинговый поворот - наиболее прогрессивные личности заранее полагают сериал "смелым". Особенно с учетом, что Болейн в нем обрисовывается и как яростная протофеминистка.

Брата Анны, Джорджа Болейна, сыграл Паапа Эссьеду ("Банды Лондона"); Генриха VIII, ее мужа, - Марк Стэнли ("Убийство на ферме "Уайтхаус"); следующую на очереди жену Генриха, Джейн Сеймур, - Лола Петтикрю ("Свидание с Эмбер"). Режиссер - Линси Миллер ("Падение в мёртвые воды"), сценарий написала дебютантка Ив Хеддервик Тёрнер.

Дата премьеры еще не названа. Обещают "скоро".