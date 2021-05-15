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15.05.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Nissan выпустит новый стильный кроссовер

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Совместное предприятие Dongfeng-Nissan, выпускающее автомобили Venucia на платформах альянса Renault Nissan, завершает подготовку производства нового компактного кроссовера под названием V-Online.

Фото: www.cochespias.net
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V-Online отличает яркий внешний облик, разработанный собственной дизайн-студией Venucia. Формой кормы кроссовер тяготеет к фастбэкам или, как часто именуют подобный тип кузова сегодня, купе-кроссоверам.

Спереди образ спортивного автомобиля задает прежде всего массивная радиаторная решетка визуально объединенная в общий элемент с фарами, сзади - внушительного размера спойлер над стеклом и зауженные фонари.

Сходство со спортивным купе Venucia V-Online покупатель сможет подчеркнуть еще сильнее, заказав такие опции, как черная контрастная крыша, декор кузова под темный глянец и легкосплавные колесные диски черного цвета.

Фото: www.vk.com/cmgaisd
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Длина, ширина, высота V-Online составляют 4562, 1917 и 1617 мм соответственно, колесная база - 2700 мм. Размерами машина близка к таким популярным кроссоверам, как Nissan Qashqai и Renault Arkana. Под капотом автомобиля пропишется 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 190 л.с.

Продажи кроссовера в Китае стартуют летом. Стартовая цена предположительно составит около 120 тысяч юаней (около 1,4 миллиона рублей). На другие рынки Venucia V-Online поставлять не планируют.

Фото: www.autohome.com.cn
#Nissan