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15 мая 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 12 мая 2021 года № 200 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 12 мая 2021 г.
Опубликован 15 мая 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", изложив четвертый, пятый абзацы графы 3 строки 1 приложения № 1 к названному указу в редакции:

"оказания услуг театрами в зрительном зале, в том числе расположенном на улице, при условии наполняемости зрительного зала не более 75 %;

проведения концертов и иных культурно-массовых мероприятий в зрительном зале, в том числе расположенном на улице, при условии наполняемости зрительного зала не более 75 %;".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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