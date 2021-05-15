Палестина призывает срочно созвать встречу глав МИД ближневосточного "квартета"

Палестина призывает срочно провести заседание "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) на уровне министров иностранных дел, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Необходимо в короткие сроки созвать заседание ближневосточного "квартета" на уровне министров в Москве или в другом месте. Это необходимо, чтобы остановить опасное развитие событий", - цитирует ТАСС дипломата.

По словам посла, позиция России по этому вопросу конструктивна, ее нужно не просто учитывать, но и дать ей развитие. Вашингтон пока не отреагировал на предложение о встрече международных посредников.

"Если международное сообщество не будет четко держаться своей позиции по вопросу Иерусалима, возникнет еще большая проблема", - подчеркнул посол Палестины.

Абдель Хафиз Нофаль добавил, что Палестина высоко ценит российскую позицию. Выступая 26 января на открытых дебатах СБ ООН по ближневосточному урегулированию, глава МИД РФ Сергей Лавров предложил провести весной - летом этого года министерскую встречу с участием "квартета" международных посредников, а также Израиля, Палестины, Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, а также Саудовской Аравии как автора Арабской мирной инициативы.

Между тем, с момента начала боевых действий в понедельник от воздушных налетов и артиллерийских обстрелов сектора Газа израильскими военными погибли 137 человек, включая 36 детей и 21 женщину, еще более 900 человек получили ранения, свидетельствуют данные ООН.