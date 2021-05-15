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15.05.2021 10:13
Рубрика: В мире

ООН: В результате обострения палестино-израильского конфликта погибли 36 детей

Текст: Александр Саможнев
С момента начала боевых действий в понедельник от воздушных налетов и артиллерийских обстрелов сектора Газа погибли 137 палестинцев, включая 36 детей и 21 женщину, еще свыше 900 человек получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.

Израильские самолеты возобновили авиаудары в Газе рано утром в субботу, а бойцы ХАМАС ответили ракетным обстрелом Израиля. Битва продолжается уже пятую ночь, дипломаты пытаются положить конец насилию.

Фото: Ahmed Zakot / SOPA Images/Sipa USA
Конфликт между арабами и евреями перекинулся на Западный берег

Палестинские медики сообщили, что по меньшей мере 12 человек были убиты за ночь в результате воздушных ударов по всей территории Газы. Представители здравоохранения информировали, что женщина и трое ее детей были среди погибших после удара по их дому в лагере беженцев Шати в Газе. Израильские военные заявили, что нанесли удары по объекту военной разведки ХАМАС и нескольким местам запуска ракет на севере Газы.

Палестинское министерство по делам религии в свою очередь передает, что израильские самолеты разрушили мечеть. Представитель израильского военного ведомства заявил, что армия проверяет эти сведения.

На большей части юга Израиля звучали сирены, заставляя жителей бежать в укрытия. В городах Беершеба и Ашдод здания были обстреляны ракетами. Сотни ракет были выпущены в направлении израильских населенных пунктов. В общей сложности погибли 9 человек.

Между тем, на Западном берегу вспыхивают столкновения между поселенцами и палестинскими гражданами. В результате 11 палестинцев были убиты израильскими силами безопасности.

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