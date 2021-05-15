Привитым от COVID-19 американцам запретили снимать маски в транспорте

Сделавшим прививку от коронавируса американцам все равно придется носить защитные маски в общественном транспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) .

Ранее президент США Джо Байден назвал отличной новостью принятое решение о снятии ряда ограничений для тех, кто вакцинировался. Глава Белого дома отметил, что за достаточно короткий промежуток времени удалось привить огромное количество людей: одну дозу вакцины от SARS-CoV-2 получили уже 50 процентов американцев, а более трети - привиты полностью.

Но радость была недолгой. Спустя сутки в CDC уточнили, что в салонах самолетов, автобусов, поездов и других видов транспорта, ношение маски по-прежнему обязательно. Также средства индивидуальной защиты должны быть на лицах тех, кто находится в аэропортах и на станциях вокзалов и метро.