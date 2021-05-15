Московскому метро исполнилось 86 лет

Столичному метрополитену 15 мая исполнилось 86 лет. В этот день в 1935 году была открыта ветка от "Сокольников" до "Охотного ряда" с ответвлениями к "Смоленской" и "Парку культуры".

"Мы можем по праву называть метро - главным транспортом города, его символом и нашей общей гордостью", - сказал заммэра Максим Ликсутов, поздравляя с этим событием коллектив подземки и всех москвичей.

Фото: ТАСС

В честь праздника на кольцевой линии запустили парад поездов. Один за другим проходят составы разных поколений. В субботу и воскресенье на них может проехать каждый желающий.

Фото: РИА Новости

Самый старый состав, участвующий в параде, был запущен в 1973 году. А самый новый - это "Москва-2020", рестайлинговая версия современного поезда, разработанного специально для столицы.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отметим, что сегодня метро Москвы состоит из 14 линий общей длиной 414,7 км . В общей сложности работает 241 станция, из которых 40 - памятники архитектуры. В течение трех ближайших лет будут построены еще 25 станций, в том числе на отдаленных территориях новой Москвы.