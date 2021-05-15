Необычное исполнение кантаты в честь 800-летия Невского пройдет осенью

В российских регионах 800-летие со дня рождения князя Александра Невского (13 мая) начали отмечать за несколько дней до юбилея. А закончат - еще не скоро. Главное торжество в Архангельской области, например, пройдет в сентябре. А в Ярославской - стартовало 11 мая.

В честь Александра Невского учреждения культуры по всей стране подготовили специальные программы выставок и концертов, чтобы рассказать об этом легендарном полководце и выдающейся исторической личности.

Гала-концерт в честь Великого князя

В Ярославской области сегодня, 15 мая, завершится V международный православный детско-юношеский хоровой фестиваль "Александр Невский". Он вошел в программу торжеств к юбилею Великого князя.

За четыре дня на фестивале выступило более 300 ребят со всей России - в том числе из Карелии, Алтайского края, Кировской, Ивановской и Владимирской областей, Санкт-Петербурга, из Рыбинска Ростовской области.

Концерты десяти хоровых коллективов состоялись в самом Ярославле - на родине Александра Невского, а также в Угличе, Переславле-Залесском, Рыбинске, Ростове Великом, Костроме, Калязине и Москве.

Финальным аккордом музыкального форума станет участие юных певчих в Божественной литургии в главном храме Вооруженных Сил РФ - Патриаршем соборе Воскресения Христова в Кубинке. И гала-концерт.

Помимо конкурсных выступлений, в программе фестиваля были и мероприятия образовательного характера. Так, в Угличе провели квест по житию Александра Невского и беседу о его историческом наследии. Детям показали Угличский кремль и Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского (место крещения князя).

Хоровой фестиваль "Александр Невский" проводится с 2017 года в рамках одноименного православного культурно-просветительского проекта. Встречи певчих и их руководителей из разных уголков России и зарубежья, концерты, обмен творческим опытом помогают возрождать традиции национальной певческой и духовной культуры, развивать детско-юношеское хоровое пение.

- Хоровой фестиваль, посвященный Великому князю Александру Невскому, стал доброй традицией на нашей земле, - отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Премьера назначена на осень

Астраханский театр оперы и балета в честь 800-летия со дня рождения Великого князя приступил к репетициям масштабного произведения - кантаты Сергея Прокофьева "Александр Невский".

Проект стал победителем грантового конкурса Российского фонда культуры, старт которому дал святейший патриарх Кирилл, объявивший в январе "Год Александра Невского".

Величественное представление, в котором будет задействовано 260 человек, включая солистов оперы, артистов хора и симфонического оркестра, состоится под открытым небом в исторических декорациях Астраханского Кремля. Для участия в премьере приглашены солистка Мариинского театра Наталья Евстафьева, артисты хора из Калмыцкой и Северо-Кавказской государственных филармоний. Действие развернется у подножия собора Успения Пресвятой Богородицы возле лобного места.

- Мы планируем организовать представление в сентябре, когда многие люди уже вернутся из отпусков и услышать кантату смогут больше желающих, - сообщили "РГ" в театре оперы и балета, отметив, что постановку планируют посетить известные деятели культуры и авторитетные музыкальные критики.