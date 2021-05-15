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15.05.2021 10:48
Рубрика: Общество

Петербургский праздник выпускников "Алые паруса" пройдет офлайн

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Праздник выпускников школ "Алые паруса", который стал одной из визитных карточек Северной столицы, в этом году планируется провести в очном формате, хотя и с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга города Бориса Пиотровского​​​.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Встречи в России"
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- Общегородское торжество намечено на 25 июня, - рассказал он. - Мы будем исходить из 50-процентной заполняемости Дворцовой площади, что составит около 45 тысяч человек, которых планируется распределить по отдельным секторам по несколько классов в каждом.

После традиционного концерта на Дворцовой площади зрителей организованными маршрутами проведут на набережную, где и состоится кульминация праздника - проход по Неве корабля под алыми парусами и фейерверк. Смотровые площадки здесь также будут зонированы.

- Перед нами стоит задача провести праздник, не допустив массового заражения, - подчеркнул Пиотровский. - Для этого приходится идти на некоторые ухищрения, но есть базовое понимание, что торжество состоится в очном формате.

Напомним, что в прошлом году из-за жестких мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции праздник "Алые паруса" прошел практически без зрителей, которые могли только следить за телетрансляцией. Сама традиция существует с 1968 года, но в 1979 году она прервалась и возобновилась в 2004 году.

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