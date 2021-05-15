В Петербурге скончался пианист-виртуоз Марк Бек

В Петербурге на 80-ом году ушел из жизни пианист-виртуоз Марк Бек, об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского академического драматического театра имени Веры Комиссаржевской. До последнего времени Бек работал заведующим музыкальной частью театра.

- Его мелодия, ажурно сочетавшая разные эпохи и стили, его фантазии, сотканные из произведений великих композиторов, стали неотъемлемой частью ежедневной работы театра, - отмечают авторы скорбной новости. - Уже поднимаясь по нашей знаменитой лестнице вверх, мы слышали то нежный и печальный, то веселый и солнечный голос рояля, доносящийся из Малого фойе. Это становилось нашей тональностью дня, музыкой творчества. Спасибо Вам, Марк Михайлович!

Пианист-виртуоз, заслуженный артист России Марк Бек пришел в Театр Комиссаржевской в 2019 году, однако его музыкальная биография насчитывает более полувека. Без малого 20 лет (1965-1985) он представлял эстрадные программы, которые пользовались большим успехом. В 1970 году пианист стал дипломантом IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), в 1971-м - Всероссийского конкурса артистов эстрады, в 1973 -м - Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов (1973).

О дате и месте прощания театр сообщит дополнительно.